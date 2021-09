G20: Draghi, 'istituiremo Board finanziario-sanitario globale'**

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Come presidenza del G20, intendiamo istituire il Global Health and Finance Board. Questo forum strutturato migliorerà la cooperazione globale per il governo e il finanziamento delle attività di prevenzione delle pandemie e di preparazione e risposta ad esse. Sosterrà inoltre la collaborazione tra il G20, l'OMS, la Banca Mondiale e altre organizzazioni internazionali". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Global Covid-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu.

"Accogliamo con favore - ha aggiunto - la proposta degli Stati Uniti di istituire un Fondo di Intermediazione Finanziaria. Questa iniziativa sarebbe pienamente complementare con il Global Health and Finance Board. La salute è un bene pubblico globale e deve essere preservata ovunque".