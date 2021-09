Roma, 22 set (Adnkronos) - "La casa non si tocca, non è che la casa ce l'hanno solo i ricchi. Ci sono tante famiglie normali, non ricche, che hanno risparmiato tutta la vita, si sono costruite la casa e magari l'hanno lasciata ai figli: tassa di successione, Imu, basta tasse". Lo ha detto Antonio Tajani a Porta a Porta.