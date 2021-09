Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico Letta, chiuderà la campagna elettorale in periferia a Siena dove è candidato alle suppletive per la Camera. Per quanto riguarda le amministrative, a quanto si apprende, Letta sarà il 30 settembre a Roma con il candidato sindaco del centrosinistra, il dem Roberto Gualtieri.