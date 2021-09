Covid: Serracchiani, 'green pass strumento di libertà, avanti con rigore e gradualità'

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il Green pass è lo strumento per continuare ad aprire e non tornare più a chiudere". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24.

"Siamo assolutamente convinti che il piano vaccinale sia la forma migliore per uscire dalla pandemia che, non va dimenticato, è ancora in corso e quindi non si può abbassare la guardia. Occorre andare avanti con la linea del rigore e della gradualità che abbiamo scelto sin dall’inizio, rispettando le regole che ci siamo dati", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera.