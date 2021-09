Covid: Renzi, 'nessuna quarantena a scuola per vaccinati'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Mattarella ha detto parole molto sagge: la scuola è il vero antivirus del Paese. Per questo non deve chiudere più. Anche per questo, è fondamentale che chi si è vaccinato totalmente non sia costretto a fare sette giorni di quarantena se sta in classe con un positivo. La quarantena ai vaccinati non ha senso e ci riporta dritti in Dad nel giro di qualche settimana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

"I ragazzi -aggiunge l'ex premier- non possono essere ancora una volta privati della scuola, dei contatti umani, delle esperienze sociali. Il danno alla crescita dei nostri figli è molto più serio di quello che si pensi".