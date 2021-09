Roma, 22 set. (Adnkronos) - "C'è un principio che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto Presidente della Camera: quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c'è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla decisione dell'ufficio di presidenza sull'obbligo di green pass a Montecitorio.