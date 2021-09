Covid: Draghi, 'far fronte a ricadute economiche'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La ricerca di base e il lavoro attento e paziente degli accademici sono essenziali per poter formulare politiche responsabili e lungimiranti. La pandemia ha esposto alcune gravi carenze nella condivisione di dati sanitari e tecnologie in campo medico. Condivido pienamente il Vostro appello per una maggiore collaborazione scientifica a livello internazionale che favorisca una risposta tempestiva ed efficace a nuovi eventi pandemici. È altrettanto importante far fronte alle ricadute economiche e sociali della pandemia e rafforzare le nostre comunità". Così il premier Mario Draghi, nell'intervento al Summit G20 Accademia Nazionale dei Lincei.

Il presidente del Consiglio conviene su come sia "prioritario investire nella ricerca e nell’accesso all’istruzione, e migliorare la tutela del nostro patrimonio culturale e naturale. Scienza e politica devono collaborare per il raggiungimento di questi obiettivi senza rinunciare alla propria indipendenza".