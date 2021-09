Covid: deputati Pd, 'riaprire in sicurezza discoteche e sale da ballo' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Un’occasione per tornare a ballare, sia nelle sale già aperte come centri ricreativi e circoli sociali, sia nelle discoteche -chiuse da diversi mesi – attraverso l’utilizzo del Green Pass per l’accesso e nel rispetto delle capienze", proseguono gli esponenti dem.

"Questo settore porta, inoltre, con sé un indotto considerevole per il settore delle orchestre da ballo, che dopo la lenta ripresa dell’attività estiva, oggi rischia di essere nuovamente senza lavoro", concludono i deputati del Pd.