Camera: oggi Question time con Franceschini, Bianchi e Patuanelli (2)

(Adnkronos) - Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sui tempi per l’adozione di linee guida in materia di installazione di impianti agrovoltaici, nell’ottica di assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali; sulle iniziative volte a coordinare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con un’adeguata tutela del suolo agricolo; sulle iniziative, d’intesa con la Regione Calabria, volte a favorire nel relativo ambito territoriale l’innovazione tecnologica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo e agroalimentare; sulla posizione del ministro relativa al referendum sulla caccia e iniziative per la modifica della legge n. 157 del 1992 al fine di favorire i piani di contenimento delle specie invasive come i cinghiali; sulle iniziative volte a modificare la legge n. 157 del 1992 in ordine alla gestione delle specie selvatiche invasive, anche con riferimento al risarcimento dei danni causati dai cinghiali.