Stellantis: Manley lascia gruppo, diventerà Ceo di AutoNation

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Mike Manley lascerà il suo ruolo di Head of Americas di Stellantis per assumere il ruolo di Ceo di AutoNation Inc., il più grande rivenditore automobilistico americano, con sede in Florida, dal 1 novembre 2021. Lo rende noto Stellantis in un comunicato. Mark Stewart (Chief Operating Officer, Nord America) e Antonio Filosa (Chief Operating Officer, Sud America), membri del Comitato Esecutivo, d’ora in poi riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato Carlos Tavares.