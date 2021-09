Recovery, Draghi "Reprimere le infiltrazioni criminali"

ROMA (ITALPRESS) - "L'arrivo dei fondi del Next Generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei, in particolare per l'Italia. La credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà i fondi". Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum, promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed Europol. "L'Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frodi e infiltrazioni criminali, a tutela dei cittadini, delle imprese e dell'Ue", prosegue il premier. (ITALPRESS). sat/red 21-Set-21 11:46