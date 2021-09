Lombardia: in consiglio sì a mozione per abolizione Iva su assorbenti

Milano, 21 set. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione per sollecitare il Governo ad abolire l'Iva al 22% sugli assorbenti femminili, la cosiddetta tampon tax. La mozione era stata presentata da Paola Bocci, consigliera regionale del Pd. Ora, spiega, "la giunta e l’assessore competente sono stati impegnati a supportare i Comuni nella promozione di iniziative in collaborazione con le farmacie comunali del territorio, ma anche a sollecitare il Governo e il Parlamento per prevedere una riduzione dell’aliquota, e ad affrontare e approfondire il fenomeno della povertà mestruale”.