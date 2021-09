Lazio: Silvestri (Corte dei conti), 'serve più coordinamento in acquisti informatici'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - L'attacco hacker alla struttura regionale "è stato vile riteniamo in quanto avvenuto nel pieno di una pandemia e della campagna vaccinale. Ma la regione è riuscita con tempistiche immediate a limitare i danni. Abbiamo suggerito un maggiore coordinamento negli acquisti informatici" avendo notato che spesso le aziende sanitarie acquistano in modo estemporaneo. Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio Pio Silvestri, nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione Lazio, esercizio finanziario 2020.