Lazio: Silvestri (Corte conti), 'grazie a vaccini veloce uscita da tunnel, si colga opportunità Pnrr'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - In Italia e nella nostra Regione i risultati assai lusinghieri raggiunti dalla campagna vaccinale stanno consentendo una graduale ripresa della “vita normale” e con essa delle attività economiche per cui non si può che auspicare una rapida uscita dal tunnel della crisi che ci consenta di cogliere appieno le opportunità, che non possiamo assolutamente sprecare, connesse all’utilizzo dei fondi del Pnrr. Lo dice il procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio Pio Silvestri, nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione Lazio, esercizio finanziario 2020.

In questo contesto l’attività della Procura regionale, pur con i limiti imposti dalla disposizione dell’art. 21 del decreto legge n. 76 del 2020, la cui portata è stata prorogata al 2023, sarà finalizzata alla costante verifica della corretta gestione dei fondi europei per garantirne il miglior utilizzo ed evitare che si aggiungano altre opere inutili alle tante già presenti nel nostro Paese