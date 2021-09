Lazio: Corte dei conti, 'necessari investimenti, con Pnrr possibile incremento spesa'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "In un contesto di necessario contenimento della spesa corrente, si sottolinea la concorrente necessità di incrementare la spesa per investimenti, come invero avvenuto nel corso dell’esercizio 2020 in cui detta spesa è stata superiore a 520 mln di euro e che, con i fondi del Pnrr, può conoscere un ulteriore e significativo incremento, idoneo a promuovere una crescita dei livelli occupazionali e del gettito regionale, diretto e derivato, necessario per il completamento dell’annoso percorso di risanamento del bilancio regionale". E' quanto emerge dalla relazione d'udienza di Giuseppe Lucarini durante il rendiconto generale della regione Lazio esercizio finanziario 2020 della Corte dei conti.