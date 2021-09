Digital Magics approva il bilancio semestrale e definisce l'aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Il valore del portafoglio è pari a 53 milioni di euro, in crescita di 3 milioni di euro rispetto al valore di 50 milioni di euro al 31 dicembre 2020 come da stima dal management, a fronte di un valore di carico di circa 14 milioni di euro.

Avviato l’aumento di capitale fino a euro 8 milioni a supporto del Piano Industriale per rafforzare la leadership di Digital Magics ed espansione del portafoglio di partecipazioni a oltre 200 startup, con un target di valore a oltre 100 milioni di euro entro il 2025. Attualmente sono 79 le società operative in portafoglio (73 al 31 dicembre 2020), di cui 37 Startup Innovative e 19 PMI Innovative. 2 exit, 2 write off, 3 follow on e 10 nuovi investimenti in startup.

Investimenti complessivi nel semestre superiori a euro 800 mila per le società in portafoglio; inoltre, euro 1 milione investito per l’acquisizione di The Doers, a rafforzamento della strategia sui programmi di Open Innovation. Completato il programma di accelerazione “Magic Wand Sustainability”, in partnership con Lazio Innova, e avviato (luglio 2021) il programma triennale di accelerazione “Fin+Tech”, promosso dalla Rete Nazionale Acceleratori di CDP, che vedrà la selezione e l’accelerazione, in ciascun anno, delle migliori 8 startup fintech e 8 startup insurtech.

La situazione economico patrimoniale semestrale consolidata è stata predisposta, per la prima volta, consolidando la controllata al 100% The Doers S.r.l., acquisita il 24/06/21; Ricavi superiori a euro 1,3 milione con Ebitda pari a euro -0,2 milioni e Risultato netto pari a euro -0,8 milioni; Indebitamento Finanziario Netto pari a circa euro 3 milioni e Patrimonio Netto a euro 16,8 milioni.