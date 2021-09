Cosenza, perde il controllo dell’auto e si ribalta: muore 41enne

(Adnkronos) - Una donna di 41 anni di Roggiano Gravina (Cosenza) è morta in un tragico incidente stradale avvenuto a Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, la donna stava percorrendo la strada provinciale 241 a bordo di una Fiat Idea quando, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi e finendo in una cunetta. I soccorsi si sono rivelati inutili. La donna, infatti, è morta sul colpo.