Comunali: Boccia, 'vittoria a Roma e Torino significherebbe che siamo tornati per strada'

Roma, 21 set (Adnkronos) - Una vittoria del Pd a Roma e Torino "significherebbe aver fatto passare verso i romani e i torinesi il concetto che siamo tornati dove siamo nati, per strada, e non andiamo più via da lì, possono fidarsi di noi. E poi gli elettori avranno compreso che la prospettiva di Roma capitale in Europa e una Torino fortemente europea passano attraverso la responsabilità politica del centrosinistra unito guidato dal Pd". Lo ha detto il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia a radio Immagina.