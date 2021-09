Calcio: Vlahovic, 'sono rimasto e Firenze per crescere e per mister Italiano'

Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "Io mi sentivo di rimanere, qui penso di poter crescere ancora. Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere. Un altro motivo è Italiano, perché dopo il ritiro ho detto 'con questo ci si diverte'". L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic spiega i motivi per i quali ha scelto di rimanere a Firenze nonostante le richieste di diversi top club europei. "Il mister ti sta sempre addosso, non ti fa respirare e così puoi solo migliorare. Mi piace la concorrenza, è divertente giocare per lui. Quando è arrabbiato mi chiama Dusan. Ed è sempre arrabbiato...", aggiunge il 21enne serbo a Dazn.

Il suo idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic "per il suo carattere e la voglia di non mollare mai. Non permetteva mai a nessuno di comandarlo, poi le giocate mostruose... Lasciamo stare. Dopo la partita a Firenze in cui abbiamo perso 3-2 approfittai del fatto che magari non era molto arrabbiato per chiedergli la maglietta. Me la firmò, facemmo la foto e scrisse la dedica nella nostra lingua, mi ha detto di andare avanti così e non mollare mai".