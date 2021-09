Bce: de Guindos, redditività banche in rialzo ma restano vulnerabilità**

Roma, 21 set - (Adnkronos) - Le banche dell'Eurozona stanno registrando "un rialzo della redditività verso livelli pre-crisi, grazie anche a misure come la riduzione degli accantonamenti: ma è cambiato il 'profilo' temporale dei rischi e restano vulnerabilità nel medio termine". Lo sottolinea il vicepresidente della BCe Luis de Guindos in un incontro online organizzato dal Financial Times. Il banchiere spagnolo segnala soprattutto il tema del debito: per le imprese "abbiamo problemi per il livello della leva, era un 'mismatch' già evidente un anno fa ma ora assumono più rischio". Anche le banche, peraltro, "nonostante i miglioramenti nel primo trimestre, hanno problem strutturali in materia di redditività che dobbiamo affrontare".