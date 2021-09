Alitalia: Pd, 'creare condizioni per riaprire trattativa'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Non è assolutamente possibile giustificare l’atteggiamento che ha tenuto fin qui Ita. Noi riteniamo che si debbano creare le condizioni per riaprire una trattativa, per quanto complessa, e che a quel tavolo ci debbano stare a pieno titolo i lavoratori e le lavoratrici. La chiusura totale dell’azienda è sbagliata e non rispetta la dignità del lavoro in Italia”. Lo ha detto stamattina la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani incontrando in piazza San Silvestro i lavoratori di Alitalia, insieme a una delegazione del Pd composta da Davide Gariglio, capogruppo in Commissione Trasporti, Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro, Chiara Braga, responsabile Infrastrutture del partito e Paola De Micheli, ex ministro dei Trasporti.

“E’ inammissibile che un’azienda di Stato come Ita - sostiene Gariglio - rifiuti l’applicazione del contratto collettivo in palese violazione dei diritti dei lavoratori. Sarebbe un precedente gravissimo e pericolosissimo. In questa fase occorre massima trasparenza, per questo motivo abbiamo chiesto la diretta streaming dell’audizione di oggi alla Camera del presidente esecutivo di Ita Alfredo Altavilla e dell'amministratore delegato Fabio Lazzerini sul piano industriale della società. È necessario chiarire se e da chi i vertici di Ita abbiano avuto mandato per la gestione delle relazioni sindacali in questo modo. Spiace che il presidente Altavilla abbia negato il consenso allo streaming, adducendo ragioni di concorrenza”.