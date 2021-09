Alchimia Spa entra in Stardust acquisendo il 34% delle quote

Alchimia Spa, società di investimenti privati operante nel settore del Venture Capital, annuncia l’acquisizione del 34% di Stardust, realtà attiva nel settore dell’influencer marketing. Alchimia è anche unico investitore e partner di Stardust.

Stardust è la nuova piattaforma digitale che, attraverso influencer di ogni target e le loro audience altamente recettive, promuove i messaggi di brand e aziende al fine di raggiungere, grazie a contenuti innovativi, target sempre più mirati di utenti e utilizzatori finali in tutto il mondo.

“L’effetto” Stardust - nei soli primi 6 mesi del 2021 - ha prodotto ricavi per 4,6 milioni di euro, con case history di successo per grandi brand internazionali in diversi settori, dall’automotive alla ristorazione, dall’abbigliamento all’entertainment.

La sua ascesa si inserisce nel più ampio consolidamento che sta vivendo il mercato degli influencer in Italia: infatti, secondo la recente survey di UPA, questo rappresenta tra il 3 e il 4% degli investimenti pubblicitari, in crescita del 12% rispetto al 2020, per un valore degli investimenti oggi di 272 milioni di euro. E a ricorrere a questa leva sono ormai quasi tutti i settori: fashion, cosmetica, tecnologia, automotive, fino al largo consumo, in grande aumento nel biennio pandemico 2020/2021

Quello della digitalizzazione del marketing in settori quali il cinema, la musica e lo sport, in Italia e anche nei mercati esteri, è un processo avviato, ma il traguardo finale è ancora lontano. I benefici legati alla digitalizzazione del marketing sono ampiamente noti e condivisi: più informazioni sui clienti, campagne estremamente mirate e personalizzate, maggiore efficacia di comunicazione, rafforzamento del legame col cliente e fidelizzazione.

Alchimia guiderà Stardust verso una rapida crescita e sviluppo, puntando forte verso l’apertura di nuovi mercati e verso il processo di internazionalizzazione. Marcello Tedeschi, Head of Strategy & Business Development di Alchimia e nuova figura all’interno del CdA, ha così commentato: “La digitalizzazione ci impone nuove sfide e alza il livello delle competenze. Se cavalcate efficacemente, esse offrono grandi vantaggi, sia per il mondo business che per quello consumer. Da sempre analizziamo e consideriamo i nostri investimenti adatti per realtà scalabili, innovative e di profilo internazionale. Riteniamo che Stardust non solo abbia i requisiti, ma abbia un potenziale disruptive in grado di aprire enormi opportunità”.

Simone Giacomini, Amministratore Delegato di Stardust, ha dichiarato: “Stardust, con l’ingresso di Alchimia, prosegue con ancora più forza il percorso di sviluppo dell’industrializzazione della figura dell’influencer sempre con grande attenzione per la qualità dei contenuti. Ora la sfida è sul piano dell’internazionalizzazione e prevediamo di aprire prossimamente una Stardust House anche a Dubai e a Miami”.

Stardust, fondata nel 2020 in piena pandemia, conta a oggi oltre 400 influencer sia italiani sia a livello internazionale, in grado di coprire ogni categoria di audience con oltre 1200 contenuti giornalieri, per più di 450mila ore di riproduzione al giorno e 150 milioni di views uniche. La sua missione è quella di promuovere il messaggio dei brand attraverso l’attivazione di talenti, con l’utilizzo di contenuti innovativi e musica. Per sviluppare i talenti Stardust ha aperto alle porte di Milano una factory, dove gli influencer vivono, lavorano e crescono assieme. L’academy ha come progetto quello di professionalizzare il loro lavoro. Per completare l’offerta, Stardust ha progettato una piattaforma proprietaria che permette di condividere con i clienti la progettazione, la selezione del roster e le performance in tempo reale delle campagne.