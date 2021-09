Al Salone Nautico di Genova 92.377 visitatori, +30% rispetto al 2020

Genova, 21 set. (Adnkronos) - I visitatori alle 12 di oggi erano stati 92.377, il massimo di quanto permettessero le rigorose norme di prevenzione anti Covid. E' stata superata del 30% l'affluenza dello scorso anno quando il Salone di Genova aveva sfidato, pressoché unico, il Covid e comunque le norme di prevenzione erano meno restrittive per gli accessi, non esistendo ancora green pass e tamponi rapidi. Ad annunciare i dati riguardanti il 61mo Salone Nautico di Genova è stato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi.

Le prove delle imbarcazioni in mare sono state più di 6.000 nonostante la grande variabilità quotidiana delle condizioni meteomarine. Per quanto riguarda gli affari conclusi, non è possibile ancora fornire dati, anche se Cecchi ha evidenziato come, visitando gli stand degli associati, ha sempre riscontrato grande soddisfazione per i risultati commerciali.

Tutto conferma una grande ripresa del settore nautico dopo anni che erano già critici, anche prima della pandemia.