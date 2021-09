Sport: Pancalli, 'fondamentale il rapporto con la scuola'

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Il rapporto tra sport e scuola è fondamentale e la nostra presenza alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico con il presidente della Repubblica è una piacevole consuetudine. E' un modo, da un lato, per testimoniare, attraverso i nostri atleti, esperienze di vita che possono essere indicative per tanti giovani nella scuola e, dall'altro, per esprimere l'auspicio che ci sia una sempre maggiore sensibilizzazione sul diritto per tutti allo sport nella scuola". Così il presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Pizzo Calabro.