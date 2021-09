Roma: Bettini, 'morto Pommidoro, punto di riferimento per chiacchierate familiari'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "È morto Aldo Bravi, da tutti conosciuto come Pommidoro. È stato non solo il gestore di una famosa trattoria di San Lorenzo, ma un punto di riferimento per artisti, intellettuali, giornalisti e sportivi in cerca di qualche chiacchierata familiare divertente e acuta". Lo annuncia in un post su Facebbok Goffredo Bettini, dirigente del Pd.

"Fin dalla giovinezza -ricorda- ho frequentato la sua tavola, ottima per qualità e rigorosamente romanesca. Mi era diventato amico. Un compagno carissimo, generoso e capace di farti capire in due parole che aria tirava in città. La sua scomparsa mi addolora molto e mi toglie un altro pezzetto della Roma che ho tanto amato. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".