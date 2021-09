Risoli’ con Dr.Green punta alla sostenibilità

Risolì ha sempre puntato sul “made in Italy” ma con la nuova linea Dr.Green® ha deciso di guardare avanti ed affrontare il tema dell’ecosostenibilità!

Ultimamente si sente molto parlare di inquinamento e di come rendere il pianeta un luogo migliore e se si iniziasse proprio dalla cucina? Bene; Risolì® è riuscita a fare anche questo e con la sua linea completamente ecologica vuole rivoluzionare il modo di cucinare.

In che modo questa azienda sarà riuscita a fare degli strumenti da cottura green?

Risolì ha realizzato dalle pentole, ai tegami e casseruole e tutto ciò che si usa nel quotidiano, con un innovativo antiaderente a base d’acqua green stone, l’assenza totale di plastica nel packaging e l’utilizzo di alluminio riciclato; questa non è una svolta solo per le casalinghe, le imprenditrici amanti della cucina, delle chef e degli chef ma per tutto il mondo!

Durante questi ultimi anni le persone si sono appassionate alla cucina e alle vecchie abitudini di famiglia che stavano andando perdute, quindi non è veramente fantastico poter fare ciò che si ama andando d’amore e d’accordo anche con l’ambiente?

Questa linea è elegante, ecosostenibile e ottima per sperimentare nuovi piatti, Risolì ci stupisce sempre di più!

Sono ben 56 anni che Risolì® si innova e punta a migliorare per poter dare maggior conforto al cliente, scegliere questa azienda vuol dire tenere sia alla propria salute che alla salute del nostro meraviglioso pianeta!

Be clean, be green, buy Dr. Green®