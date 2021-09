Pharmercure, ottimi risultati per la campagna di crowdfunding

A poco più di un mese dall'inizio della campagna sulla piattaforma Mamacrowd, Pharmercure ha tagliato il traguardo del milione di euro, raccogliendo finora 41 finanziamenti pari a 1.073.423 euro, a un passo dal goal fissato in 1,1 milioni.

Pharmercure rientrerà inoltre tra gli investimenti del comparto AZ ELTIF – ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA.

La raccolta fondi della startup torinese, che collega farmacie e clienti finali tramite un servizio di delivery digitalizzato, prosegue ora fino all'11 Ottobre con l'obiettivo di raccogliere ulteriori capitali.

"Siamo davvero molto soddisfatti per aver raggiunto un risultato così soddisfacente in così breve tempo. Inoltre, rientrare tra gli investimenti del comparto ALIcrowd è un'ulteriore iniezione di fiducia che ci spinge a impegnarci ancora di più nella nostra mission di promuovere la digitalizzazione delle farmacie, non solo in Italia", il commento del CEO Maurizio Campia.

L'idea del delivery farmaceutico è stata sviluppata nel 2018 da quattro giovanissimi, Maurizio Campia (CEO), Gianluca Abate (CTO), Thomas Pullin (CFO) e Federico Mecca, all'interno dello Startup Creation Lab dell’Università di Torino. Il modello di business mette in contatto, tramite una piattaforma evoluta, le farmacie di prossimità con i loro clienti. Una giovanissima realtà che nel 2020 ha raggiunto oltre 1 Milione di Euro transati e oltre 90 farmacie collegate, aumentando del 660% le consegne effettuate e del 480% i ricavi. Notevole il potenziale di sviluppo: solo in Italia sono presenti oltre 19.000 farmacie con un fatturato complessivo che supera i 24 miliardi di Euro.

Lo scopo della raccolta di capitali Pharmercure è quello di estendere il servizio all'intero territorio nazionale entro il 2022, integrando alla piattaforma nuovi servizi digitali come la gestione delle terapie farmacologiche e il videoconsulto con i pazienti. Con in prospettiva l'apertura a nuovi mercati europei. Nella visione dei fondatori la farmacia è destinata infatti a diventare sempre più un presidio sanitario territoriale, capace di assistere i cittadini esaltando la professionalità dei farmacisti grazie ai vantaggi offerti dalla digitalizzazione.