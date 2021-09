Mafia: Dell'Utri in aula per l'ultima udienza processo trattativa, oggi camera consiglio

Palermo, 20 set. (Adnkronos) - L'ex senatore Marcello Dell'Utri è arrivato, a sopresa, in aula, al bunker Pagliarelli di Palermo, per assistere all'ultima udienza del processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia, che lo vede imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. In primo grado Dell'Utri era stato condannato a 12 anni e alla fine della requisitoria la Procura generale ha chiesto la conferma della pena. Accompagnato dai suoi legali, Francesco Bertorotta e Francesco Centonze, Dell'Utri ha preferito non fare dichiarazioni ai giornalisti. Oggi, dopo le controrepliche della difesa, i giudici della Corte d'assise d'appello di Palermo si ritireranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza.