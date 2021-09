M5S: Conte, eletti andati via possono rientrare? 'Carta principi è spartiacque'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - I parlamentari che sono andati via dal M5S hanno ora, con il nuovo corso, la possibilità di rientrare? "La carta dei principi e dei valori è lo spartiacque, chi aderisce e condivide identità politica vuol dire che condivide le premesse per un progetto politico che poi va alimentato quotidianamente. Dopo questa fase di ascolto partirà una nuova fase in cui lavoreremo a un programma articolato, che muove dall'ascolto". Così il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in un punto stampa a Gallipoli.