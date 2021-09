Cremona: minaccia la moglie con il coltello e la prende a calci e pugni, denunciato

Milano, 20 set. (Adnkronos) - I carabinieri nella nottata hanno denunciato un 39enne residente ad Ostiano in provincia di Cremona per maltrattamenti nei confronti della moglie. Inoltre l’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura di Cremona per detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.

Intorno alle 4 di oggi, la pattuglia della Stazione di Ostiano, veniva inviata dalla Centrale Operativa a sedare una lite tra coniugi. La richiesta al 112 era stata poco prima inoltrata dalla donna che, spaventata dalla piega che stava prendendo la discussione con il marito, aveva richiesto l’aiuto dei carabinieri.

Giunti presso l’abitazione della coppia, i militari riuscivano a placare l’ira dell’uomo ed apprendevano che la lite era scaturita per motivi di gelosia; da quanto riferito dalla donna, durante l’alterco il 39enne l’aveva minacciata brandendo un coltello e successivamente l’aveva ripetutamente colpita con calci e pugni. Immediatamente soccorsa da personale sanitario, la vittima è stata trasportata in ospedale in codice verde, medicata e giudicata guaribile in 10 giorni.

Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo veniva trovato in possesso di una bustina di plastica contenente un piccolo quantitativo di “hashish” e per questo veniva segnalato alla Prefettura di Cremona quale assuntore.