Covid: Lombardia presenterà a Governo progetto per intervento in Sierra Leone**

Milano, 20 set. (Adnkronos) - La Lombardia presenterà nei prossimi giorni una proposta al Governo per un intervento in Sierra Leone. L'obiettivo è aiutare il Paese africano con la campagna vaccinale anti-Covid: l'idea è del responsabile della campagna vaccinale in Regione, Guido Bertolaso, che conosce bene il Paese e ha preparato un progetto. "E' giusto cominciare a guardare da un'altra parte, ne ho parlato con il generale Figliuolo", ha sottolineato in conferenza stampa, facendo il punto sulla situazione della Lombardia.

In Sierra Leone, ha spiegato, ci sono "numeri terribili. Muoiono di parto in media 950 mamme su 100mila, sono numeri impressionanti. Credo che un ruolo della Lombardia sarebbe di esempio e sfida a tutti gli altri Paesi del mondo. Tutti chiacchierano ma poi si tirano indietro. E' giusto parlarne prima con il Governo". La vicepresidente Letizia Moratti ha spiegato che il progetto sarà presentato prima al ministero della Salute e poi al ministero degli Esteri.