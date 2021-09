Covid: Conte, 'via limiti di capienza per teatri'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "La filiera della cultura e dello spettacolo è in grande sofferenza e dobbiamo riattivarlo, non solo perché tiene alto il nome dell'Italia, ma perché dà occupazione a migliaia e migliaia di persone. Se rimaniamo con questa capienza limitata nelle sale non la riusciremo a riattivare". Lo ha ribadito a Gallipoli il capo politico del M5S Giuseppe Conte.

"Oggi - ha rimarcato l'ex premier - un'impresa teatrale, o dello spettacolo in generale, rinuncia a fare lo spettacolo perché con questi limiti di capienza ovviamente non riesce a fare un investimento remunerativo. Ecco perché adesso che abbiamo introdotto il green pass e abbiamo la mascherina, il distanziamento, i limiti di capienza interni debbono progressivamente saltare, dobbiamo dunque attivarci, in prospettiva anche per gli eventi sportivi. Il limite della capienza ha funzionato quando non avevamo il green pass".