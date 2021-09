Calcio: Matthaeus, 'Inter tra le favorite in Serie A ma non in Champions'

Milano, 20 set. - (Adnkronos) - "Dopo 4-5 partite è difficile fare un pronostico, ci sono tante squadre che possono vincere, il campionato è lungo. Contro il Real Madrid hanno giocato bene 60 minuti e se giocano in quel modo sono tra i favoriti per il titolo". Così l'ex centrocampista dell'Inter Lothar Matthaeus in merito alla chance dei nerazzurri di confermarsi campioni d'Italia. "In Champions League vedo altre squadre favorite e non le squadre italiane. Il Bayern è tra le favorite insieme al Psg e altre squadre come quelle inglesi", aggiunge Matthaeus a margine del premio Facchetti a Milano.