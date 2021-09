Banca Ifis: ecosistema bicicletta vale 9 mld ricavi, cicloturismo può valerne 20

Milano, 20 set. (Adnkronos) - L'Italia è un Paese che pedala e l'amore per la bicicletta non è più solo un fenomeno percepito. Il suo ecosistema è un business che genera 9 miliardi di euro di ricavi all'anno e vale 633 milioni di export. A fare ordine nel mondo delle bici e del suo boom negli ultimi due anni è uno studio di Banca Ifis e del suo osservatorio Market Watch. In Italia non sono mai mancati, ma sono sempre di più, gli appassionati di ciclismo: circa 10,7 milioni di cui 4 milioni praticanti a livello amatoriale. Sul podio delle regioni più attive sui pedali ci sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto.

L’intera filiera conta 2.900 aziende e occupa 17mila addetti. Il settore si è rivelato anticiclico: nel 2020, complice anche la pandemia che ha ridotto l'utilizzo dei mezzi pubblici e aumentato il bisogno di distanziamento sociale, il 90% dei produttori ha aumentato o confermato gli investimenti. Senza contare le potenzialità del cicloturismo, che potrebbe valere 20 miliardi di indotto.

Il driver di mercato è la bici elettrica: nel 2020 le vendite sono salite del 44% e l’81% dei distributori stima un trend in crescita anche per il biennio 2021-22. In tutto, le bici vendute nel 2020 sono state oltre 2 mln (+17%): si tratta del miglior risultato degli ultimi 22 anni. Dal 2000 in poi la quota di import è cresciuta, ma negli ultimi cinque anni ha ridotto la sua incidenza soddisfando il 35% della domanda rispetto al 41% del quinquennio precedente.