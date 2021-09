Abiby e Treedom uniti per un futuro beauty più verde

Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty e leader italiano nel settore delle beauty box in abbonamento, e Treedom, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte, si uniscono in una partnership speciale per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, sia in termini beauty e di benessere del proprio corpo, che in termini ambientali, facendo scelte consapevoli e lungimiranti oggi per un futuro più verde domani.

La collaborazione tra Abiby, brand da sempre attento all’ambiente, e Treedom sarà celebrata con la nascita della “Foresta Abiby”, con la piantumazione di 1.000 alberi tra cui Avocado, Neem, Caffè, Cacao, Tephrosia, Papaya, Grevillea e Markhamia. Questi alberi saranno piantati e curati in Kenya, Ecuador, Tanzania e Madagascar dalle comunità locali: saranno loro a godere dei loro frutti e benefici ambientali. Inoltre, nella speciale beauty box di settembre “You Glow Girl”, le abbonate troveranno, oltre a una selezione di prodotti beauty eco-friendly, una bag in tela riutilizzabile co-branded Abiby e Treedom e un buono sconto del 20% valido fino al 31 ottobre per piantare altri alberi nella “foresta Abiby”. Nel corso dei primi dieci anni della loro vita, gli alberi piantati insieme a Treedom contribuiranno ad assorbire circa 353.400 kg di CO2, una quantità pari a quella sufficiente a riempire ben 1,841 tir.

Gli alberi piantati da Abiby e dalla sue abbonate andranno così a unirsi agli altri già presenti sul sito di Treedom che dal 2010 è impegnato a piantare alberi in diverse parti del mondo — dall’Africa all’Asia passando per America Latina e Italia — ragionando sul medio e lungo periodo e scegliendo l’albero giusto e il momento giusto per poter cambiare la vita di molte persone e riqualificare le aree scelte. Ogni albero, infatti, viene piantato direttamente da contadini locali e contribuisce a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Ogni singolo albero è fotografato e geolocalizzato e ha una sua pagina online dove è possibile rimanere aggiornati sul progetto agroforestale di cui fa parte. Per rendersi conto di quanto anche un piccolo gesto possa avere un grande impatto.

“Prendersi cura della propria pelle in tempo, con le cure necessarie, è importantissimo per supportarla durante ogni cambiamento e rallentare il processo di invecchiamento e se possiamo prenderci cura della nostra pelle attraverso creme ed elisir di bellezza, la stessa cosa vale per il mondo che ci circonda”, spiega Valentina Abramo, Brand Partnership Manager di Abiby. “Un pianeta più sano, meno inquinato e con più alberi è un lascito fondamentale che tramandiamo alle generazioni future e se, come spesso diciamo, ‘There is No Planet B’ allora è ancora più importante unirsi nella battaglia green di Treedom e fare il possibile per creare un mondo migliore, per tutti quanti. Insieme, infatti, possiamo dar vita ad un vero cambiamento e prenderci cura non solo del mondo, ma anche di tutti i suoi abitanti”.

“Amiamo collaborare con aziende che, come Abiby, hanno un approccio sostenibile, seguono una filosofia vegana e cruelty-free, riducono al minimo il packaging e privilegiano i materiali riciclati. Inoltre siamo accomunati dalla missione dell’empowerment femminile, sia nei nostri progetti che nel nostro organigramma aziendale: la maggioranza dei nostri manager, infatti, sono donne”, aggiunge Camilla Melosi, Head of Digital PR di Treedom. “Le grandi cose cominciano sempre con piccoli gesti e noi, un piccolo gesto alla volta, siamo arrivati a piantare due milioni di alberi in 17 paesi del mondo. Ora speriamo che anche la community di Abiby voglia unirsi a questo progetto”.