Salvini "Autonomia la porteremo a casa con prossimo Governo"

ROMA (ITALPRESS) - "La porteremo a casa l'autonomia con il prossimo Governo di centrodestra, perchè farla con Pd e M5S sarebbe un eccesso di ottimismo. Dal Governo con Pd e M5S ci accontentiamo di bloccare sbarchi e tasse". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a un incontro elettorale a Bovolone, in provincia di Verona. "Nelle prossime settimane in Parlamento si confronteranno due idee diverse. Pd e M5S proveranno a cancellare Quota 100 per tornare alla legge Fornero e confermare il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo fare l'esatto contrario, confermare Quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza. Portare da 62 a 67 anni l'età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate, cinque anni di vita non si rubano", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/red 19-Set-21 14:47