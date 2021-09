Pensioni: Serracchiani, 'quota 100 sarà abolita e Salvini lo sa'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Quota 100 sarà abolita con il nuovo anno e Salvini lo sa bene, non vada in giro a ingannare cittadini ed elettori. La misura che lui ha voluto è stata un flop, come mostrano tutti i numeri. E sono chiacchiere anche le barricate contro il ritorno della Fornero, su cui dobbiamo invece lavorare insieme a Draghi per evitare l'ingiustizia dello scalone". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, replicando al leader della Lega Matteo Salvini.