Motomondiale: Gp San Marino, tripletta italiana in Moto3, vince Foggia

Misano, 19 set. - (Adnkronos) - Tripletta italiana in Moto3 nel Gp di San Marino a Misano. Trionfa Dennis Foggia davanti a Niccolò Antonelli e Andrea Migno. E’ festa grande in Romagna, il successo tricolore era nell’aria dopo le qualifiche, con quattro italiani a comandare. Resta il dispiacere per Romano Fenati, perfetto e incontenibile per quindici giri. In testa solitario, dopo una partenza fulminea, nessuno sembrava poter tenere il suo passo. Quando è caduto l’ascolano aveva tre secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Con il secondo successo consecutivo Foggia può riaccendere il campionato dove adesso è secondo a pari merito con Sergio Garcia e a 42 punti da Pedro Acosta, oggi settimo e incappato in un‘altra gara storta.