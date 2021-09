M5s: Conte, 'non all'Odg mia candidatura a premier'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Non è all'ordine del giorno la mia candidatura a premier, né quella di nessun altro. Abbiamo un governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica e economica. Abbiamo un premier chi chiama Draghi, lo sosteniamo, lo appoggiamo e diamo un contributo come Movimento 5 stelle molto incisivo, leale e con senso di responsabilità nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.