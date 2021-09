Lega: Salvini, 'per Bossi riconoscenza e venerazione, siamo qui grazie a lui'**

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Una montagna, un lago di auguri. Te li faccio dalla macchina, come mi hai insegnato tu, non c'è sabato e domenica. E' il modo di fare politica, con passione e tenacia, con testa e cuore, che mi hai e ci hai insegnato. Grazie!". Lo dice Matteo Salvini in un video messaggio, registrato in macchina in un trasferimento per la campagna elettorale, per gli 80 anni di Bossi.

"Non saprei cosa aggiungere se non riconoscenza, gratitudine, affetto, stima e venerazione. Se siamo qui, se milioni di persone credono in futuro migliore è perché tu hai cominciato con pochi eroi e valorosi tanti e tanti anni fa -aggiunge il leader della Lega-. Lasciamo che si inventano da 30 anni stori sulla Lega, siamo qua e non si molla mai. Spiace di non esserci come e quanto vorrei, dal mio cuore viene un sentimento di riconoscenza che non finirà mai. Altri 80 di questi anni perchè alla fine vinciamo noi e le nostra battaglie".