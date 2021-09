Lega: Bossi a militanti, 'grazie per gli auguri'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Grazie! Grazie!". Umberto Bossi si è collegato telefonicamente per ringraziare i presenti ad un evento organizzato a Cisano bergamasco in occasione del suo 80/esimo compleanno. Evento al quale, tra gli altri, hanno preso parte Roberto Castelli, Roberto Calderoli e altri Big della Lega.

Castelli, tra l'altro, ha chiesto a Bossi di tornare preso tra la sua gente: "Sì", ha risposto il senatur, raggiunto tramite il figlio. "Questa è una riunione tra amici, ritenevamo fosse indispensabile, lo sentivamo nel cuore, per dare un contributo al nostro grande capo in una giornata così importanti per lui, per noi e per tutto il Paese, perchè Bossi ha rivoluzionato il quadro politico italiano", ha spiegato l'ex ministro della Giustizia introducendo l'evento.

"Noi siamo un caso un pò particolare, sono pochi i partiti in cui i militanti amano il proprio capo. Non ci sono troppi del Pd che amano Letta. Noi il nostro capo lo amiamo", ha aggiunto tra l'altro Castelli.