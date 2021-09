Lega: Bersani, 'Bossi a metà tra Lenin e Tex Willer, una forza della natura'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Mi sembrava uno strano personaggio, a metà tra Lenin e Tex Willer". Lo dice Pier Luigi Bersani, a 'Repubblica, parlando dei primi incontri con Umberto Bossi: "Mi trovai di fronte questo quarantenne che era una forza della natura", dice in fondatore di Articolo1.

"Abbiamo scherzato, qualche volta, sui dispiaceri della politica. I tradimenti. Una volta - quando veniva giù a Roma più spesso - mi disse: “O Bersani, ti fa ancora male il coltello nella schiena?”. E io: “E a te?”. Voglio dirgli auguri di cuore per questi 80 anni", dice Bersani che poi tra le altre cose spiega: "Salvini cerca una dimensione nazionale, non vuole fare la ruota di scorta di altri. E compie scelte che non credo Bossi avrebbe fatto, avvicinandosi a Casapound e all’estrema destra".