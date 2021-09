«La crisi ha accelerato il cambiamento»

«Al netto della moda e del turismo internazionale, che ancora risentono dell’onda lunga del Covid, effettivamente l’economia lombarda è ripartita. La crisi ha indotto o accelerato il cambiamento. Alcuni settori che hanno tenuto con pandemia e stanno ora volando, sono però a corto di materie prime. Ma la nostra economia circolare, in Italia e soprattutto in Lombardia, ci aiuta molto»: Fabrizio Sala, assessore regionale per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia, è un amministratore di lungo corso e di grande passione. «Non abbiamo le materie prima che ci servirebbero, ma le imprese si sono riconvertite sugli anelli della catena produttiva a maggior valore aggiunto», spiega a Economy in quest’intervista: «Ben 78 mila imprese lombarde investono in tecnologie green, con quasi 140 mila lavori creati nel 2020. E uno studio della Bocconi del 2020 ha elencato 597 imprese italiane eccellenti per bilancio e sostenibilità: ebbene, ben 197 sono lombarde».

E' così concreto il nesso tra economia circolare e ripresa?

Con oltre 400 best-practices per riciclo e riuso nella filiera “end of waste”, l’economia circolare in Lombardia è un toccasana, ci permette di essere più autonomi che mai nel passato. Non a caso, la sostenibilità ambientale è uno degli otto ecosistemi che hanno guidato e che guideranno il nostro Piano di sviluppo territoriale, e anche uno dei temi più diffusi nella nostra call hub con otto progetti vincitori che spaziano tra progetti di economia circolare, sviluppo sostenibile, smaltimento fanghi da depurazione, gestione risorse idriche, sviluppo di sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale per edifici, sviluppo etichette intelligenti legati alla scadenza dei prodotti con un contributo totale dalla Regione di oltre 27 milioni di euro.

Ma c’è un’altra materia prima che scarseggia anche in Lombardia: le competenze. Su cui ha delega lei!

Posso dire che le nostre Università sono state tra le istituzioni che hanno retto meglio, non hanno bloccato le lezioni ed hanno applicato il modello misto, per non perdere nulla di ciò che ruota attorno allo studio dei ragazzi. Queste best-practices che le Università hanno messo in campo sono quelle su cui basiamo gli investimenti futuri, lì’ si trova l’intelligenza necessarie per scrivere il futuro. Il Pnrr in fondo colloca sulle spalle delle prossime generazioni un grosso debito, non si può sbagliare.

E sulla ricerca?

La Regione deve agevolare la collaborazione tra università e sistema economico. Il nostro compito è creare degli hub di innovazione e ricerca, non solo un ufficio di trasferimento tecnologico, ma proprio la messa in rete dei dati dei centri di ricerche.

Aggiungendo soldi a quelli del Pnrr?

Certo: i soldi della programmazione comunitaria gestiti dalla Regione. Pensiamo solo al Tecnopol, una delle aree di ricerca più grandi d’Italia. O al Progetto Mind, che avrà come obiettivo le Life Science.

Avete promosso molti accordi di ricerca?

Abbiamo promosso e finanziato 29 accordi con 97 milioni, accordi che coinvolgono 192 soggetti, di cui 120 imprese e 72 organismi di ricerca e attivano investimenti per 184,3 milioni di euro a fronte di un contributo Por Fesr 2014-2020. E segnalo, tra gli altri, l’accordo con i 4 Irccs pubblici lombardi, 4 milioni di euro per un progetto di ricerca in ambito Life Science, unito alla costituzione di un Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico chiamato a svolgere un’attività completa di gestione della proprietà intellettuale sviluppata nell’ambito dei progetti di ricerca dei 4 Irccs. Il Piano Lombardia prevede ulteriori 15 milioni per una infrastruttura di trasferimento tecnologico nelle scienze della vita in collaborazione con Irccs, il progetto Mind che citavo prima.