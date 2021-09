Governo: Salvini, 'mica facile con Pd e M5s ma non lascio massacrare il Paese a Letta e Conte'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Stare al governo con Pd e M5s, con Letta, Conte e Di Maio è mica facile. Quello vuole lo ius soli, la patrimoniale, il Ddl Zan. Hanno approvato una legge per farsi le canne a casa, come se la priorità fosse questo. Per noi la priorità è il lavoro, non la droga, lo ius soli o il Ddl Zan". Lo ha detto Matteo Salvini a Bovolone, in Veneto.

"Pensiamo per 30 secondi a un governo senza Lega, in un minuto approvano lo ius soli, il Ddl Zan. Già ora ci sono troppi sbarchi, figurarsi cosa succederebbe. Non darò mai la soddisfazione a Letta e Conte di massacrare l'Italia per due anni, qui siamo e qui restiamo, poi alcune volte vinciamo a altre volte perdiamo", ha detto il leader della Lega.