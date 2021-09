Fisco: Letta, 'credo ancora in tassa successione in dote ai giovani'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - La tassa di successione sui redditi più alti da trasformare in una dote per i giovani "resta un nostro tema", che il Pd porterà anche nel confronto sulla riforma del fisco: "se non ci sarà accordo dentro la coalizione lo porteremo in campagna elettorale e quando avremo vinto le elezioni sarà uno dei temi principali: i giovani sono discriminati, scappano, ma un Paese che non ha i giovani nel motore non ha futuro". Lo dice Enrico LEtta, ospite di Skytg24.