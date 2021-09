Fecondazione: l'esperto, 'in Italia ancora troppi limiti economici'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Questa vicenda mostra ancora una volta come in Italia ci sia necessità che l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche nel pubblico, a carico del SSN su tutto il territorio nazionale, e la scelta di andare in altri Paesi, non siano legati a limiti economici". Così il presidente della Società italiana di Fertilità e sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr), Filippo Maria Ubaldi, sul caso della donna deceduta in Moldova dopo un intervento legato a un trattamento di fecondazione assistita.

"Sulla questione - precisa - non si può entrare nel merito: tutte le procedure mediche hanno un margine di rischio e dunque spetta ora alla magistratura fare le dovute indagini".