Empoli, 19 set. - (Adnkronos) - Prima vittoria in campionato per la Sampdoria che vince per 3-0 in trasferta sull'Empoli, nel 'lunch match' della quarta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per i blucerchiati in gol Caputo, autore di una doppietta al 31' e al 52' e Candreva a segno al 70'. In classifica la Sampdoria sale a quota 5, mentre l'Empoli è fermo a 3.