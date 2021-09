Calabria: Letta, 'sostegno Salvini a Spirlì inspiegabile, è folklore'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il legame tra Salvini e Spirlì è inspiegabile, qualsiasi partito avrebbe voltato pagina, definire" il governatore reggente "folkloristico è dire poco. Forse a Salvini serve per dire al Nord che gli stereotipi contro la Calabria sono reali. Che la Calabria si metta nelle mani di Salvini, che l'ha ridicolarizzata in questi anni, vuol dire farsi male da soli. Io penso che da parte nostra dobbiamo pensare alla campagna elettorale e all'orgoglio che ci stiamo mettendo, per dare un segnale importante a tutto il mezzogiorno". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.