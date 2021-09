Quirinale: Renzi, 'non vedo Berlusconi dal gennaio 2015'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Non vedo Berlusconi dal gennaio 2015 e non ho mai parlato con lui di Quirinale. Di vicende giudiziarie sì, di altro no. Ricordo che Berlusconi non ha mai votato la fiducia al un mio governo e che io sono orgoglioso di aver eletto Sergio Mattarella, quando si ruppe il dialogo iniziato con il noto patto del Nazareno". Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Barbara Jerkov a Siena presentando 'Controcorrente'.