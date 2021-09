Roma, 18 set (Adnkronos) - Il Quirinale? "Di questo a palazzo Chigi non si è mai detto nulla. Nel programma del Pnnr, che giunge al 2026, ci sono tappe temporali mese per mese fino al 2026. E' quello il programma di governo per il Paese". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli al festival del Foglio.